Woenselse Poort hoort dinsdag of er meer geld komt voor behandeling tbs-patiënten

Ggz-instelling De Woenselse Poort in Eindhoven krijgt op dinsdag te horen of de overheid met meer geld over de brug moet komen. Dan doet de rechter uitspraak in een kort geding, dat de instelling samen met zeven andere klinieken tegen de overheid heeft aangespannen.

Een beetje apart is het wel. De Woenselse Poort krijgt vaak patiënten voor een tbs-behandeling. Die patiënten krijgen ze van de overheid, maar die betaalt er volgens de instelling niet genoeg voor en ze draaien verlies. Daarom heeft De Woenselse Poort haar eigen opdrachtgever, de Staat, voor de rechter gedaagd.

7 Procent

"We zouden zeven procent minder personeel kunnen inzetten, als we alleen het geld van de overheid zouden hebben", zegt directeur Gertrude Graumans. De GGZ moet nu ieder jaar bijbetalen voor de kliniek.

De Woenselse Poort is niet de enige instelling waar tbs-patiënten behandeld worden, die niet genoeg geld krijgen. Daarom zijn er acht naar de rechter gestapt om via een kort geding te eisen dat de overheid met meer geld over de brug komt.

Toezicht opgeheven

De afgelopen jaren heeft de kliniek onder toezicht gestaan. Dat is inmiddels opgeheven, maar ze zetten nu meer personeel in, er is teamleiding en de veiligheid is verbeterd, want het is nu moeilijker om binnen te komen. Patiënten mogen nooit alleen naar buiten, dat moet altijd onder begeleiding.

Maar wat gebeurt er als ze dinsdag een negatieve uitspraak krijgen bij de rechter? "Dan moeten we met justitie gaan praten om minder complexe patiënten te accepteren. Dat wordt wel moeilijk, want in de aanbesteding staat dat we geen patiënten mogen weigeren", aldus de directeur. "Maar anders kunnen we de veiligheid niet garanderen."

Complexe problematiek

In De Woenselse Poort worden onder anderen mensen opgevangen die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk gehandicapt en vaak verslaafd.