Frans Bauer voor het eerst van zijn leven op het podium van Paradiso

Frans Bauer heeft in zijn leven al heel veel meegemaakt, maar hij had nog nooit op het podium van de Amsterdamse muziektempel Paradiso gestaan. Had, want zaterdagavond is het er na een muziekcarrière van 25 jaar dan toch van gekomen. Dankzij zijn samenwerking met de rapper Donnie.

De volkszanger uit Fijnaart mocht als gastartiest het podium beklimmen om samen met Donnie het nummer 'Geen centen maar spullen' te zingen.

Bekijk in de tweet een deel van het optreden van Frans en Donnie:

Het nummer is een instant hit op YouTube en is al 900.000 keer bekeken. "Dit overtreft alles. Heel Nederland zingt het. Ik krijg filmpjes doorgestuurd van kids die het zingen, mensen zingen mee in de auto. Het is schitterend", zei Frans eerder tegen Omroep Brabant.

De voorstelling in Amsterdam was al lang en breed uitverkocht. Er wordt gekeken of de twee vaker samen kunnen optreden. "We worden overspoeld met aanvragen", vertelde Frans.

Het optreden vanuit de zaal gezien: