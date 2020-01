Verdient carnaval de Nobelprijs voor de Vrede? Feest brengt mensen dichter bij elkaar

Het feest brengt mensen dichter bij elkaar, relativeert wereldproblemen en maakt een ongekend gevoel van verbondenheid los, zo luidt het statement van Bavaria. In aanloop naar het feest komt de bierbrouwer daarom met vredeslichtjes en vredespilskes zodat dit gedachtegoed breed gedragen kan worden door carnavalsvierders.

Florent Renders, marketing manager Bavaria bij Swinkels Family Brewers: "We hopen met deze ludieke campagne, met een kern van waarheid, ons steentje bij te dragen en te laten zien waarom carnaval zo'n mooi feest is. Het brengt mensen van allerlei pluimage, zowel letterlijk als figuurlijk, samen en zorgt voor relativering."

Alle neuzen dezelfde kant op

De ludieke actie krijgt ook steun van verschillende partijen. Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie: "Carnaval zorgt er in het zuiden van het land traditioneel voor dat de neuzen dezelfde kant op staan. De credits voor dit resultaat komen toe aan de lokale carnavalsorganisaties die al tientallen jaren, een aantal zelfs al sinds de 19e eeuw werken aan ‘veredeling’ van dit volksfeest.”

Om het vredelievend carnavalsgedruis kracht bij te zetten, is er ook een videoclip gelanceerd, waar acteur Huub Smit, bekend van New Kids, in mee speelt.



Op de website www.carnavalvoordevrede.nl kan ook jij je steun betuigen voor dit vredelievende samenzijn. Het statement wordt ook ondersteund door de Bond voor Carnavalsverenigingen.