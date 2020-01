Moet Youssef S. twaalf jaar de cel in voor schieten op peuter en tiener? Rechter doet uitspraak

Youssef S. (22) uit Helmond hoort maandagmiddag of hij twaalf jaar de cel in moet. De man wordt verdacht van een schietpartij begin vorig jaar in het centrum van Helmond.

De kogels vlogen om de oren van het winkelende publiek. Een peuter (2) en een tiener (15) raakten gewond, toen S. op een auto schoot. “Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen”, zei de officier van justitie tijdens de rechtszaak.

De tiener van 15 werd in haar arm geschoten. Zij kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis. Het 2-jarig meisje zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. De peuter lag na de schietpartij op de drukke kruising van de Molenstraat met de Zuid Koninginnewal in Helmond vijf dagen in het ziekenhuis.

Tot de zitting ontkende Youssef S. alle betrokkenheid, maar voor de rechter bekende hij de schutter te zijn geweest. Hij werd een dag na de schietpartij in zijn huis aan de Heistraat in Helmond opgepakt.

Ruzie in drugsmilieu

Uit het onderzoek naar de schietpartij is volgens justitie gebleken dat de verdachte een ruzie met een plaatsgenoot had. Beiden waren actief in het drugsmilieu. Even voordat de schoten worden gelost, troffen de twee elkaar in het centrum van Helmond. Vlak daarna volgde op de drukke Molenstraat een tweede treffen.

De verdachte schutter zat als bijrijder in een Opel Astra, terwijl zijn opponent als bijrijder in een Volkwagen Golf stapte, die vlakbij geparkeerd stond. Er heerste een opgefokte sfeer. Vanuit de Astra werd zeker vier keer geschoten richting de Golf. Nietsvermoedende passanten werden het slachtoffer.

Kogel afgeketst

Een meisje van twee jaar werd geraakt in haar been. En een schampschot treft een 15-jarig meisje in de arm. Een getuige werd ook geraakt, maar raakt met veel geluk niet gewond. De kogel vliegt richting zijn lies, maar ketst daar af, waarschijnlijk tegen zijn telefoon of sleutels in zijn broekzak.

Uit onderzoek is gebleken dat tientallen mensen zich in de schotbaan van de afgevuurde kogels hebben bevonden. “Het is een wonder dat niet meer mensen zijn geraakt en dat iedereen dit heeft overleefd”, zei de officier van justitie.