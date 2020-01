Willy en René veroordelen relschoppers: 'Accepteer dat het even niet zo goed gaat'

Willy en René van de Kerkhof zijn niet te spreken over de relschoppers die zondagavond de hoofdingang van het Philips Stadion bestormden. “Dat veroordeel ik”, zegt René. “De PSV-supporters moeten accepteren dat het nu even niet zo goed gaat.”

René vervolgt: “Er gaat natuurlijk heel wat aan zo’n wedstrijd vooraf. Bergwijn weigert te spelen. De resultaten zijn slecht. Maar dat is nu even zo. Dat moeten de supporters accepteren. Het is niet anders.”

Over de wedstrijd tegen FC Twente is René kort: “Het was troosteloos en fantasieloos. Heel matig. PSV scoort zelf altijd in de laatste minuut, nu was het FC Twente.”

'John de Jong moet weg'

René vindt, net als vorige week na het verlies tegen NAC in de beker, dat technisch directeur John de Jong zijn conclusies moet trekken: “Hij is verantwoordelijk voor dit team. Hij heeft er met zijn aankopen een B-elftal van gemaakt.”

Over de ideale opvolger van de nog niet eens vertrokken John de Jong is René duidelijk: “Dat is Martin van Geel, maar die werkt momenteel bij Willem II.”

Willy vindt ook dat John de Jong medeverantwoordelijk is voor de malaise bij PSV. “Maar, je moet ook een beetje geluk hebben”, vindt hij. “Zoals met Affelay. Die krijgt ongelukkig rood en dan krijg je vlak voor tijd een goal tegen. Het zit ook allemaal niet mee en dat kun je niet allemaal op de directeur afschuiven. De eerste drie maanden van dit seizoen speelde PSV geweldig en nu minder. Dat ligt vooral ook aan de spelers.”

'Bergwijn laat ploeg in de steek'

Over het ontbreken van Steven Bergwijn zijn de broers niet te spreken: “Hij laat de ploeg in de steek”, vindt René. “Dat had ook anders gekund. Zo’n zaakwaarnemer brengt zijn hoofd op hol. Voor mij is dit een onbegrijpelijke zaak.”

Willy vult aan: “Als het nou een deal was voor 60 tot 70 miljoen euro, dan snap ik dat ‘ie deze wedstrijd laat schieten en dat PSV daar achter staat. Nu had ‘ie PSV niet in de steek moeten laten, want het gaat niet om een enorme deal.”

'We gaan winnen van Ajax'

Toch zien de broers nog wel licht aan het einde van de tunnel, ondanks of juist omdat PSV tegen Ajax en Willem II moet spelen: Rene: “Ajax zit in een dipje, dus ik houd de moed erin. Ik hoop een gelijkspelletje in Amsterdam. Dan gaan we weer richting de derde plaats.”

Willy: “Ajax is een geweldige tegenstander om oud zeer van je af te spelen. Ik denk dat PSV wel eens kan gaan winnen in Amsterdam. En dan loop je zomaar vier punten in op Ajax in een week.”