De liefde van Riek voor een Duitse militair eindigde in een familiedrama

"Riek had een vriendin met een Duitse moeder. Bij haar ging ze vaak op bezoek. Op dat adres kwamen ook regelmatig Duitsers, zoals de Feldwebel. Riek werd verliefd en kreeg verkering met deze getrouwde man", zegt Marietje van der Heijden die het drama van de familie Derks verwoordt voor Brabant Remembers.

Deel van het gezin Derks.

Het weer op 2 februari is guur: temperaturen tot 10 graden onder nul en er wordt sneeuw verwacht. De vier nog thuiswonende broers Henk (35), Gerard (24), Theo (27) en Christ (22) zijn 'naar het meisje geweest'. Vooral Gerard heeft wat gedronken. Als hij hoort dat zijn zus Riek om twaalf uur nog niet thuis is, wordt hij boos. Hij pakt een broodmes uit de la en gaat op zoek naar zijn zus en haar Duitse vriend.

Bij de IJzeren Man waar de Duitsers zijn ingekwartierd, spoort hij het stel op en hij steekt de vriend van zijn zus dood. Bloedsporen kleuren de bevroren grond. Een andere Duitse soldaat ziet het gebeuren en slaat op de vlucht. Riek verraadt hem en de soldaat wordt later gestraft voor zijn laffe daad. Ook vertelt Riek welke broer de Feldwebel doodstak.

Nog dezelfde nacht staan de Duitsers voor de deur. Het huis van de familie Derks is omsingeld. De vier broers, een zus en vader worden meegenomen. De laatste twee worden snel weer vrijgelaten. Gerard bekent meteen schuld, maar de Duitsers geloven niet dat hij alleen verantwoordelijk is voor de daad. De vier broers worden vastgehouden op de vliegbasis Welschap bij Eindhoven, die in handen is van de Duitsers.

Krantenknipsel over de veroordeling.

Dood door de kogel

Het vonnis is onverbiddelijk: dood door de kogel voor alle vier, wegens de moord op een soldaat van het Derde Rijk. Als de broers elkaar kort even zien, stelt Henk voor ook schuld te bekennen. Die moedige actie redt het leven van zijn twee jongere broers Chris en Theo. Op 10 februari wordt hun doodstraf omgezet in tien jaar tuchthuis. Gerard en Henk leven dan al niet meer.

Christ met de foto van zijn broers.

Van der Heijden: "Theo en Christ gaan op transport naar Duitsland. Onder erbarmelijke omstandigheden moeten ze daar heel hard werken." In 1945 bevrijden de Fransen en de Amerikanen het kamp. "Als Christ een maand na zijn vrijlating thuiskomt, weegt hij nog maar 34 kilo." De familie wist niet eens dat beide broers nog leefden. Het kost de broers een jaar om weer aan te sterken.

Ook Riek is op transport gezet naar Duitsland. Ze belandt uiteindelijk in een kindertehuis. Als ze in contact wil komen met de familie en om vergiffenis wil vragen, weigeren de broers dat. Ook als de familie later zus Riek uit het tehuis wil halen, weigert Christ in eerste instantie de papieren te ondertekenen. Uiteindelijk doet hij dat wel omdat zijn moeder haar dochter graag wil zien. Op de dag dat Riek thuiskomt, is Christ niet thuis. Hij kan het niet aan. Tot aan zijn dood heeft Christ het moeilijk met zijn zus, de aanstichter van alle ellende. In 2015 overlijdt Christ op 95-jarige leeftijd.

Christ Derks.

