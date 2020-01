Automobilist (45) overleden na zware crash tegen boom

De man reed vorige week in de nacht van woensdag op donderdag rond een uur met zijn auto tegen een boom.Volgens een getuige was het op het moment dat het ongeluk gebeurde erg mistig op de Kromhurken. Of de man daarom van de weg raakte, is niet bekend.

Vanwege de ernst van de situatie werden diverse hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumaheli.

Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.