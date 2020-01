In deze seizoenen verging het PSV net zo slecht als nu (of nog slechter)

PSV is na het gelijkspel (1-1) zondag in Eindhoven tegen FC Twente gezakt naar plek vijf in de Eredivisie. Dit met 36 punten uit twintig wedstrijden. De competitie is natuurlijk nog niet ten einde, maar we moeten terug tot het seizoen 1980/1981 om de club op die PSV-onwaardige plek terug te vinden in de eindstand van de competitie.

Eén speler van de huidige selectie van PSV weet dat het qua tussenbalans nóg erger kan dan nu: Jorrit Hendrix. In zijn debuutjaar stonden de Eindhovenaren eind 2013 tiende in de Eredivisie met slechts twintig punten uit zestien wedstrijden. Dit na de smadelijke 6-2 nederlaag op 7 december in Eindhoven tegen Vitesse. Philip Cocu debuteerde in dat seizoen als trainer van PSV.

"Dat was mijn eerste seizoen. Als je zo jong bent, ben je eigenlijk meer met jezelf bezig dan met het team of de club. Nu voelt het anders", zegt Hendrix maandag. "Het moet heel snel omgedraaid worden. Hoe? Heel simpel. Wedstrijden gaan winnen, dat is de enige remedie. We kunnen elke week wel hetzelfde verhaal ophouden, maar dat heeft geen zin."

Slechtste PSV-jaren sinds 1980

Uiteindelijk eindigde PSV in het debuutjaar van Hendrix op plek vier, achter Ajax, Feyenoord en FC Twente. Samen met seizoen 2008/2009 het slechtste resultaat sinds de eerder genoemde vijfde plek in de eredivisie in seizoen 1980/1981. Het jaar waarin AZ’67 overigens kampioen werd.

Behalve die drie seizoenen lukte het PSV sinds 1980 steevast in de top drie van de eredivisie te eindigen. Of dat ook dit seizoen alsnog lukt, is de grote vraag.

Licht aan het eind van de tunnel

De broers Van de Kerkhof zien in elk geval licht aan het einde van de tunnel, zo bleek maandag uit hun analyse in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. Het tweetal kijkt hoopvol uit naar zondag: dan nemen de Eindhovenaren het in Amsterdam op tegen Ajax. “Ajax zit in een dipje, dus ik houd de moed erin. Ik hoop een gelijkspelletje in Amsterdam. Dan gaan we weer richting de derde plaats”, aldus René.

Willy is nóg optimistischer: “Ajax is een geweldige tegenstander om oud zeer van je af te spelen. Ik denk dat PSV wel eens kan gaan winnen in Amsterdam. En dan loop je zomaar vier punten in op Ajax in een week.”

Beste van Brabant?

Een andere vraag die de komende weken beantwoord wordt, is of het PSV lukt, zoals vrijwel altijd, de beste van Brabant te worden. Nu nog moeten de Eindhovenaren wat dat betreft Willem II, op plek vier, voor laten gaan.

Dat was ook in het seizoen 1998/1999 het geval. Feyenoord behaalde toen de landstitel, gevolgd door Willem II en PSV.