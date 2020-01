Voetballer Youri Roseboom (20) van jong FC Eindhoven buiten levensgevaar na ongeluk in Arnhem

ARNHEM /EINDHOVEN -

Voetballer Youri Roseboom (20) van jong FC Eindhoven is dit weekend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Arnhem. Roseboom is buiten levensgevaar, zo meldt zijn club. Een man van 21 uit de gemeente Zevenaar (Gelderland) overleed maandagochtend in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij bij het ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag opliep.