Wandelen langs onontdekte pareltjes tijdens Eindje OM: 'Eindhoven is mooier dan je denkt'

Een Eindje Om heeft de gemeente het initiatief genoemd. Vorig jaar werden er tien routes gelanceerd. Het eerste ommetje van 2020 verschijnt dinsdag.

De nieuwe wandeling start midden tussen de huizen in de Eindhovense wijk Heesterakker. De wandelaar gaat uiteindelijk naar het landelijke gehucht Bokt. Marja Dijkman: “Vroeger zag het hier ook zo uit. Dit is een uniek stukje Eindhoven dat laat zien hoe het vroeger was.”

Bakhuisje

Bij de boerderij staat een bakhuisje. “Hier werd brood gebakken. In de boerderij zelf was dat te gevaarlijk in verband met brandgevaar. Ook omliggende boerderijen maakten gebruik van dit huisje. Dit is een bijzonder gebouw in Eindhoven uit 1904. We hebben het gelukkig met wijkbewoners kunnen redden.”

De gemeente wil niet alleen het bewegen stimuleren. Ook het contact met elkaar. In de wijk Achtse Barrier is er een Eindje Om waarbij tijdens het wandelen ook de buurt schoongemaakt wordt. Marja en haar man ontmoeten onderweg andere wandelaars. “Je komt al gauw tot een praatje. Dat is erg leuk en je leert van elkaar.”

Marja neemt je in onderstaande video mee tijdens 'haar' Eindje OM. Tekst gaat daarna verder.



Beroemd

De elf Eindjes Om zijn allemaal bedacht door inwoners van Eindhoven. Dat leek wethouder Rik Thijs van openbare ruimte en groen een goed idee: “Zij kennen de buurt het beste en weten de mooiste plekjes.” Marja laat een oude, monumentale boerderij zien. Hier woont Cornelis le Mair. De boerderij moest en zou in de route opgenomen worden. “Dit vinden wij een heel leuk weetje. Hij is ontzettend beroemd. Hij maakt mooie schilderijen.”

Trots klinkt het dan: “Eindhoven is mooier dan je denkt. Ga maar eens in de geschiedenis kijken. Dan zie je dat er heel veel mooie plaatsjes zijn. Je moet je er wel voor open stellen.” Plannen voor een nieuwe route zijn er al. “Dat Eindje Om gaat over de omgekomen piloot Louis Buelens. Hij is met zijn vliegtuig neergestort om de stad te redden.”

De gemeente heeft als doel om elke wijk zijn eigen ommetje te geven. In Heesterakker is dat gelukt. En dan vindt Marja het tijd voor de beloning voor al het wandelen. "Een lekker kop thee."