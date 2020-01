‘John de Jong ontslaan heeft geen zin, hij moet nu laten zien wat hij waard is’

Meerdere malen scandeerde een deel van het PSV-publiek zondagmiddag dat John de Jong moest ‘oprotten’. De technisch manager wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige selectie, die dit seizoen in de eredivisie al tien van de twintig wedstrijden niet wist te winnen.

Aankopen renderen nog niet

Kijkend naar de aankopen die de technisch manager heeft gedaan de afgelopen zomer, kan geconcludeerd worden dat er nog niet één aankoop heeft voldaan aan de verwachtingen. Onder meer topaankoop Bruma heeft nog altijd niet kunnen overtuigen en wist pas drie keer het net te vinden, terwijl Timo Baumgartl een tijd lang werd gepasseerd.

PSV-speler Armindo Bruma (foto: HollandseHoogte).

“Ik snap ieders boosheid en frustraties”, stelt de voorzitter van de PSV-supportersvereniging Harrie Timmermans, die ook vindt dat de aankopen (nog) niet brengen wat ze zouden moeten brengen. “Maar ik geloof er niks van dat het iets oplost om te blijven hangen in negativiteit. Juist nu moet de directie aan de bak, om de basis te leggen voor volgend seizoen. Om revanche te nemen voor een verloren seizoen.”

Stuurloos schip

Ook oud-speler en -trainer Huub Stevens liet al blijken niet te geloven in het ontslag van de John de Jong. “De basis is ook mede gelegd door de vorige technische staf waardoor het nu fout gaat”, doelt Stevens op Mark van Bommel en adviseur Bert van Marwijk. “Je kunt nu wel gaan schelden op De Jong of Gerbrands, maar PSV moet hier uit komen en dat gaat niet zonder directie.”

De voorzitter van de supportersvereniging gelooft er niet in dat het ontslag van technisch manager De Jong of algemeen directeur Toon Gerbrands (of beiden) de club ook maar enigszins vooruit brengt. “Als je De Jong op straat zet, volgt Gerbrands ook en dan ben je een stuurloos schip”, zegt hij.

'Iedereen maakt fouten'

Voormalig PSV-trainer Huub Stevens begrijpt enerzijds wel de frustratie van de PSV-fans over het verloop van het huidige seizoen. Hij erkent dat De Jong wel degelijk een grote verantwoordelijkheid heeft voor het huidige spelersmateriaal. “Maar nogmaals: hij doet het niet alleen. Dat gaat altijd in overleg met de scouting en de trainer. De Jong is een jonge technisch manager, natuurlijk maakt hij fouten. Maar dat doet Toon Gerbrands ook. Iedereen maakt fouten.”

Huub Stevens vindt alle kritiek op John de Jong niet terecht: