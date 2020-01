Gewonde bij ongeluk met stalen frame op bouwplaats, vallende constructie raakt hoogwerker

Op een bouwplaats aan de Theseusstraat in Tilburg is maandag rond halfdrie iemand gewond geraakt bij een ongeluk met een stalen constructie die viel. Een kraan was volgens omstanders bezig het stalen frame op te trekken toen de constructie viel en een bemande hoogwerker raakte. Degene die de hoogwerker bediende, zou volgens omstanders bij het ongeluk gewond zijn geraakt. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, bevestigt maandag rond vier uur dat er een ongeluk is gebeurd op de bouwplaats en dat daarbij iemand gewond is geraakt. Of het gaat om een man of vrouw en hoe ernstig het slachtoffer gewond is, maakt de inspectie om privacyredenen niet bekend.

Volgens de woordvoerder is bij werkzaamheden vermoedelijk een deel van de constructie omgevallen. Het frame heeft vervolgens een hoogwerker geraakt. Of het slachtoffer de hoogwerker bediende, kan de woordvoerder niet bevestigen.

Traumahelikopter

Het is dus onduidelijk hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is. Het ongeluk op de bouwplaats gebeurde rond halfdrie. Verschillende hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen naar industrieterrein Vossenberg III waar het ongeluk gebeurde. Op de plek aan de Theseusstraat wordt een nieuw bedrijfspand gebouwd.

De Inspectie SZW onderzoekt hoe het ongeluk maandag kon gebeuren. Het gaat volgens een woordvoerder zeker enkele maanden duren voordat hierover meer bekend is.