Gezocht: nieuw baasje voor hangbuikzwijn Barry uit Altena

Hij is roze en blond van kleur, kerngezond en voor z’n leeftijd al een flinke vent: hangbuikzwijn Barry (3) uit Altena. Zijn baasje kan niet meer voor Barry zorgen, dus wordt er een nieuw thuis voor hem gezocht. “We zoeken iemand bij wie hij lekker in de modder kan wroeten en baden.”

De nieuwe eigenaar moet ‘in al zijn behoeftes kunnen voorzien’, schrijft de Dierenbescherming in een oproep: “Hij moet schoon drinkwater, goed voer en een ruim binnen- en buitenverblijf hebben. We plaatsen Barry alleen op een plek waar hij samen met één of meerdere soortgenoten kan zijn. Bij voorkeur een rustige plek bij een particulier.”

Aan lot overgelaten

Sommige hangbuikzwijn-eigenaren zouden een voorbeeld aan het baasje van Barry kunnen nemen. Waar Barry nog bij de eigenaar woont tot er een nieuw baasje is gevonden, worden sommige soortgenoten bruut gedumpt en aan hun lot overgelaten. Dat was begin deze maand en afgelopen november nog het geval in Empel.