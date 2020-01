Slachtoffer van overval probeert terug te vechten, maar krijgt hartinfarct: ‘Het licht ging uit’

De man doet in opsporingsprogramma Bureau Brabant zijn verhaal. (Foto: Bureau Brabant)

Wat begon als een gezellige avond voor een gezin uit Helmond, eindigde in een nachtmerrie toen twee overvallers binnendrongen in hun huis. De vader probeerde nog terug te vechten en stak zelfs een kapotte bierfles in het been van een van de overvallers, maar hij kreeg vlak daarna een hartinfarct. De daders gingen er vandoor met een opmerkelijke buit: de geliefde modeltreinen van het slachtoffer.

De overval gebeurde in de Paulus Potterlaan in Helmond op maandag 18 november vorig jaar. Een echtpaar kreeg bezoek van hun volwassen zoon. Hij kwam ’s avonds even op de koffie. Toen hij de voordeur opende om weer naar huis te gaan, vielen twee overvallers binnen.

Het gezin moest op de grond liggen. “De lange gast stond met een wapen gericht op mij en hij riep: liggen, liggen! Geld, geld", vertelt de vader van het gezin.

'Ik werd kwaad'

“Mijn vrouw riep dat ze pijn had. Toen werd ik kwaad en heb ik één man te grazen genomen. Ik ben overeind gekomen en heb een flesje bier gepakt, heb die kapot geslagen en heb die boven de knie van die man gedrukt.”

Dat was voor de overvaller reden om nog hardhandiger terug te slaan. “Toen ben ik op de bank terechtgekomen met het pistool in mijn rug. Ik kreeg klappen op mijn hoofd. Net bij mijn oogkas was de ader gesprongen. Toen ging het licht uit.” Tot overmaat van ramp kreeg het slachtoffer op dat moment een hartinfarct.

Locomotieven gestolen

De overvallers gingen ondertussen het hele huis door op zoek naar waardevolle spullen. “Ik hoorde het kraken van de trap. Een ging naar boven, de ander bleef bij mij in de buurt. Boven hebben ze alles op hun kop gezet. Ze hebben drie locomotieven meegenomen. Emotioneel heeft dat voor mij heel veel waarde”, vertelt de man met tranen in zijn ogen in Bureau Brabant.

De mannen gingen er uiteindelijk vandoor met een flinke hoeveelheid modeltreinen. Een opmerkelijke buit, volgens de politie. “Maar wel een die duizenden euro’s waard is. Je zou denken dat de overvallers wisten waar ze naar op zoek waren.”

In onderstaande video zie je welke modeltreinen gestolen zijn.

Tot overmaat van ramp was het echtpaar al eens overvallen en daarom was het dit keer extra traumatisch voor ze. “Dit heeft een flinke impact. Lichamelijk en geestelijk", aldus de man.