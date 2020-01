Lied van John de Bever en Wilfred Genee is hit, clip binnen uur 20.000 keer bekeken

Het duo nam vorige week samen 'Jij Krijgt Die Ring Niet Van Ons Cadeau' op, een variant op het bekende 'Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht'.

"Ik schuif regelmatig aan bij Wilfred's programma Veronica Inside. Hij vind 'die lach niet van mijn gezicht' een geweldig nummer en vroeg mij of ik mee wilde werken aan het nummer over de ring", vertelt John De Bever aan Omroep Brabant.

"Er komt waarschijnlijk ook nog een single van. Maar ik denk niet dat het een carnavalshit wordt of dat ik het zelf vaak ga zingen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, is toch een bekender nummer en een kraker."

Volgens de Brabantse zanger gaat het om een ludieke actie. "Je moet het zien als een knipoog. Ik heb er alleen aan meegezongen, Wilfred heeft het lied ook zelf geschreven."

Veronica Inside

Wilfred Genee was vorig jaar met de radioversie van het voetbalpraatprogramma Veronica Inside genomineerd voor de Zilveren RadioSter Man, een prijs voor de beste presentator. SLAM!-dj Bram Krikke won toen echter.

Dit jaar zijn beiden opnieuw genomineerd voor deze prijs en Veronica Inside maakt net als Krikke's programma Club Ondersteboven (SLAM!) kans op de Gouden Radioring. Het publiek stemt hiervoor en Krikke is erg populair op social media.

Om te voorkomen dat hij weer naast de prijzen grijpt, zette Genee de joker in: John de Bever.

Tekst gaat door onder de video

Knipoog

Het lied is een duidelijke knipoog, in de clip zitten beelden van de uitreiking van de Radioster 2019.

"Ik staar wat naar het podium en dan besef ik, dat ik onwijs verslagen ben. Niet door Evers, maar door een onbekende jongen. Met een snor die ik nergens van herken", zo zingt Genee over Bram Krikke. Het refrein zingen ze beiden: "Jij krijgt die ring niet van ons cadeau, dat zou jij wel willen. Al volgt de jeugd jou massaal, met die prijs ga jij niet aan de haal."

Het lied is opgenomen in samenwerking met Omroep Powned, daar was de clip binnen een uur 20.000 keer bekeken, ook dezelfde clip van Berk Music deed het goed. Ook tv-verslaggever Dennis Schouten die eerder voor Veronica Inside werkte, zingt mee in de clip.

'Bizar'

"20.000 keer in een uur tijd, dat is bizar. Ik dacht wel dat het als een bom zou vallen, maar zo goed. Donderdag is de radioverkiezing, ik hoop echt dat Wilfred wint en dat meer mensen dankzij deze actie op zijn programma stemmen," meent De Bever.

Stemmen kan tot donderdagavond 30 januari. De winnaar wordt diezelfde avond bekend gemaakt.