Patiënten blij dat geneeskundestudent meegaat naar afspraak met arts: 'Wil nooit meer alleen gaan'

"Meneer Nuyten, komt u maar", roept reumatoloog Jos Hoes in de wachtkamer. Henny staat op en loopt steunend op zijn stok naar de spreekkamer. Maar hij is niet alleen. MedGezel Astrid van Ovost gaat met hem mee.

Eenmaal in de spreekkamer pakt Astrid haar schrijfblok. Terwijl Henny met de arts praat, schrijft zij mee. "Zodat ik hem precies uit kan leggen wat er allemaal besproken is voor het geval hij dat na afloop niet meer weet." En daar is Henny heel blij mee. Hij legt uit: "Twee jaar geleden heb ik een herseninfarct gehad. Sindsdien heb ik moeite om dingen te onthouden. Astrid controleert of ik alle vragen aan de arts heb gesteld die ik wilde stellen en of ik alles wel goed begrepen heb."

Eerste ziekenhuis in Nederland

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom is het eerste ziekenhuis in ons land waar de proef met MedGezellen wordt gehouden. Drie geneeskundestudenten hebben de afgelopen maanden dertig patiënten begeleid. Tijdens het gesprek met hun arts, maar ook daarvoor en daarna. MedGezel Astrid: "Daar zit voor een belangrijk deel onze kracht. De arts spreekt met de patiënt vooral over de ziekte. Ik heb het in het voorgesprek ook uitgebreid over wat voor leven de patiënt leidt en hoe de ziekte daarop van invloed is. En omdat ik geneeskunde studeer, kan ik na afloop alles nog een keer rustig uitleggen als er iets niet duidelijk is.' De studenten leren er zelf ook wat van. "Ik ervaar nu hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten tijdens een artsenbezoek."

Ook reumatoloog Jos Hoes is enthousiast. Uit onderzoek blijkt dat patiënten na een bezoek aan de arts vaak delen van het gesprek vergeten zijn. Dat zorgt voor onzekerheid, omdat ze met vragen blijven zitten. En het kost artsen kostbare tijd om het opnieuw uit te leggen. Hoes: "Ik merk regelmatig bij een vervolgafspraak dat het verhaal bij patiënten toch niet helemaal goed binnen is gekomen. Daar kan een MedGezel zeker bij helpen, door het consult na afloop nog eens goed met de patiënt door te nemen."

Veelbelovend

De resultaten van de proef zijn veelbelovend. Giliam Kuijpers, kinderarts en oprichter van MedGezel: "Alle patiënten die hulp hebben gekregen van zo'n MedGezel zegt dat ook aan te raden aan andere patiënten. En negen van de tien patiënten zegt de volgende keer weer een student mee te willen nemen bij een bezoek aan de arts.

Dat geldt zeker ook voor Henny. "Ik heb gelukkig een partner die ook mee kan gaan. Maar als die niet kan, dan ga ik zeker met een MedGezel. Ik wil nooit meer alleen gaan."