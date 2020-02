Kamelensafari, schoonspringen en spinning: 5 tips voor een sportief weekend

Diving Cup in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Elegant, maar zeker ook spectaculair. Zo mag het schoonspringen binnen de zwemsport wel worden betiteld. Van donderdag tot en met zondag worden in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion de wedstrijden om de Eindhoven Diving Cup gehouden. De tweehonderdvijftig deelnemers uit twintig verschillende landen maken de komende dagen sprongen vanaf de eenmeterplank tot en met een tien meter hoge toren. Dat gebeurt met de nodige salto's en schroeven. De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en duren tot 21.00 uur. Tickets kun je bestellen via de website. Kom je met de auto of openbaar vervoer naar de Antoon Coolenlaan 1, plan dan hier je route.

CycleSensation in Roosendaal (zaterdag)

Voor het goede doel de klok bijna rond fietsen in de voormalige Sint-Janskerk op de Markt in Roosendaal. Team Doelbewust houdt voor de elfde keer de CycleSensation. In de kerk staan meer dan tweehonderd spinning-fietsen opgesteld waar in drie tijdsblokken op wordt gefietst. De opbrengst van de fietsmarathon is bestemd voor kankeronderzoek en de zorg aan kankerpatiënten. Vanaf drie uur tot en met halftwaalf 's avonds zweten volwassenen de nodige euro's bij elkaar voor CycleSensation. Daaraan voorafgaand draaien kinderen de trappers rond voor hun goede doel (KIKA). Je kunt nog inschrijven. Wil je de deelnemers aanmoedigen, dan is dit de route naar de Sint-Janskerk in Roosendaal.

Foto: website Colsensation

Klûnen in Breda (zondag)

De Grote Markt in Breda is zondagmiddag weer het domein van duizenden carnavalsvierders. Daar staat de jaarlijkse en zeer populaire klûntocht op het programma. Het is dé de warming-up voor het naderende carnaval. De deelnemers aan de tocht gaan op de Grote Markt met een stempelkaart langs Friese steden, dorpen en bezienswaardigheden. Een volle stempelkaart is voldoende om een Elfstedenkruisje in de wacht te slepen. Het klûnen is zo goed als uitverkocht, maar de sfeerproevers en andere carnavalsvierders zijn uiteraard ook welkom. Het klûnen begint om 13.30 uur en duurt tot 18.00 uur. De Grote Markt in Breda vind je aan de voet van de Grote Kerk. Vrijdag 24 januari stonden de klûnliefhebbers al in een lange rij voor kaarten:

Kamelensafari in Berlicum (zondag)

Ook zo benieuwd naar het leven van het 'schip van de woestijn', ofwel een kameel. Komende zondag is er een kamelensafari op kamelenmelkerij Smits in Berlicum. Tijdens de safari kunnen de kamelen van dichtbij worden bewonderd en geaaid. De eigenaren vertellen meer over het leven van een kameel en de melkerij. De waaghalzen onder de kinderen mogen op een kameel zitten of een van de kalfjes de fles geven. Behalve een rondleiding zijn er ook een hapje en een drankje en worden er pannenkoeken gebakken. De safari begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. De melkerij ligt aan de Werstkant 16 in Berlicum. Deelname aan de kamelensafari kost 11 euro per persoon.

Knuffelen met kamelen tijdens de safari in Berlicum.

Wandeling in Haren (zondag)

Zondagochtend om 10.00 uur is er een wandeling door het prachtige Landschap van Haren. Een gids neemt je tijdens deze wandeling van twee uur mee langs de mooiste plekken in het gebied. Deelname aan de wandeling kost twee euro (kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee). De wandeling vertrekt aan de Lietingstraat 60 in Haren. Je moet je wel vooraf aanmelden per mail, bellen kan ook: 06-30653841 of 06-51271368.