Veelbesproken transfer is rond: Steven Bergwijn voor dertig miljoen naar Tottenham Hotspur

PSV ontvangt naar verluidt ruim 30 miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller, die negen interlands voor Oranje speelde. Bergwijn belde zondagochtend trainer Ernest Faber op, met de mededeling dat Tottenham interesse in hem heeft. De aanvaller kwam daarom niet in actie in de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1).

Bergwijn verlengde in de zomer zijn contract in Eindhoven nog tot medio 2023. De geboren Amsterdammer, die in 2011 de jeugdopleiding van Ajax verruilde voor die van PSV, vierde drie landstitels met de Brabantse club.

Volgens de Engelse krant The Sun kwam Bergwijn maandagavond om 11 uur in Londen aan.

De Engelse krant The Sun weet het zeker: Bergwijn komt naar de Premier League

De international was zondagmiddag, na het bekend worden van een op handen zijnde verkoop, binnen enkele uren de Kop van Jut bij een deel van de PSV-aanhang. Deze dacht dat hij geweigerd heeft om voor de club uit te komen in het duel met FC Twente (1-1). De speler maakte vanuit zijn hotel zelf in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat hij alles keurig volgens plan heeft gedaan.

Er is overleg geweest en hij heeft netjes met zijn trainer gebeld. Die stond op zijn beurt weer in nauw contact met de leiding van PSV. "Ik heb toestemming gehad van Ernest Faber om niet te spelen", zo zei Bergwijn.