Enorm mozaïek van Vincent van Gogh in Zundert goed te zien vanuit de lucht [DRONEBEELDEN]

Het enorme mozaïek van Vincent van Gogh op de Markt in Zundert werd vorig jaar aangelegd. Architect Ton van Beek kwam op het idee om de wereldberoemde kunstschilder te vereeuwigen in de klinkers voor de deur van het gemeentehuis.

Architectenbureau Delacourt Van Beek kreeg van de gemeente de opdracht om de straten in de kern van Zundert opnieuw te ontwerpen. Ton van Beek: "We wilden ook de culturele pijlers van het dorp beter zichtbaar maken. Dat zijn de boomteeltsector, het bloemencorso en natuurlijk Vincent van Gogh."

Iconische prent

De Markt in Zundert ligt tegenover het geboortehuis van Van Gogh, wat tegenwoordig een museum is. Vanuit het raam kunnen de bezoekers zo op het mozaïek kijken, een zelfportret van Vincent van Gogh met hoed op. "Het is een gezicht dat over hele wereld bekend is. Het is echt een iconische prent", zegt Van Beek.