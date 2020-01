Wil jij jurylid worden voor de verkiezing van Kies Je Kraker?

Omroep Brabant gaat elk jaar op zoek naar dé carnavalskraker van het jaar. Ook dit jaar zijn er weer meer dan honderd liedjes ingestuurd. Een deskundige jury gaat nu een selectie van de beste liedjes maken. Vanaf maandag 10 februari mag het publiek vervolgens zijn stem uitbrengen.

Dit jaar is de wedstrijd opgedeeld in twee fases. In de eerste week kunnen mensen stemmen op de beste 33 liedjes. Aan het einde van de eerste week vallen de onderste 22 liedjes af en zetten we de tellers op 0. Iedereen mag dan opnieuw stemmen op de Top 11!

LEES OOK: Veul Gère wint Kies je Kraker 2019 met 'Stripke Veur'

Stuur je aanmelding

Wil je jurylid zijn en heb je op dinsdag 4 februari tijd om naar de studio van Omroep Brabant te komen? Stuur je aanmelding dan naar kiesjekraker@omroepbrabant.nl. Voor de twee juryleden die worden geselecteerd hebben we ook nog een leuke verrassing.

Heb jij een carnavalsliedje en heb je dat nog niet ingestuurd? Dan moet je snel zijn. Je hebt nog tot 2 februari de tijd. Stuur bijvoorbeeld via WeTransfer een mail naar redactie.muziek@omroepbrabant.nl.