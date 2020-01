Volledig elektrische DAF-trucks over 1,5 jaar op de weg

DAF komt over een jaar met een elektrische truck.

Paccar zegt verder een goed jaar te hebben gehad met recordomzet en -winst. Het bedrijf verkocht voor 25,6 miljard dollar aan vrachtwagens en hield daar een winst van 2,4 miljard dollar aan over.

Groei

DAF heeft in Europa een marktaandeel van ruim 16 procent in de categorie vrachtwagens van meer dan 16 ton. Daarvan zetten DAF-klanten er afgelopen jaar 59.900 op kenteken. Ook groeide de verkoop van DAF-trucks in Zuid-Amerika vorig jaar.

Vrijdag 24 januari werd bekend dat het Eindhovense concern VDL een grote bussenorder heeft gekregen van openbaarvervoerbedrijf KVB Keulen. De Duitsers bestelden 53 elektrische bussen.