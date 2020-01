Provincie wil in tien jaar 40 miljoen bomen planten

Provincie wil 40 miljoen bomen in tien jaar erbij

Boswachter Mari de Bijl over 40 miljoen extra bomen in Brabant

Natuur in Brabant wordt uitgebreid met 40 miljoen bomen

Er worden de komende tien jaar 40 miljoen bomen geplant in Brabant. De provincie komt binnenkort met een plan hoe en waar dat gaat gebeuren. Natuurorganisaties denken mee over de plaatsen die geschikt zijn voor nieuw bos. "Ik denk dat ze bij landbouwgronden uitkomen", zegt boswachter Mari de Bijl van het Brabants landschap.

Om de klimaatdoelen te halen heeft Nederland en dus ook Brabant heel veel nieuwe bomen nodig. Bomen halen CO2 uit de lucht en houden de provincie koel. Brabant heeft nu al 70.000 hectare bos, maar daar moet nog 13.000 hectare bij komen, dat zijn zo'n 40 miljoen bomen.

Vooral inheemse bomen

De eerste drie jaar komen er al 4000 voetbalvelden vol met bomen bij. Daarna komt de rest. "Dat moeten vooral inheemse bomen als de linde, esdoorn en hazelaar worden. Die bomen zorgen voor meer diversiteit en meer dierenleven in de bossen", aldus De Bijl.

Gedeputeerde Rick Grashoff van GroenLinks komt binnenkort met de plannen voor de bossen. Dan wordt duidelijk waar de eerste bossen geplant gaan worden. Zeker is wel dat de bossen gevarieerd moeten worden aangelegd. Niet meer alleen dennenbomen of eiken, want daar komen de vervelende insectenplagen van, zoals de letterzetter en de eikenprocessierups.

"Het zal niet mee vallen om 40 miljoen bomen te planten, er is werk aan de winkel voor de boomkwekers", zegt De Bijl in het Hubertus bos van het Brabants Landschap in Heeze.