Boom van heks Zwarte Kaat in Bladel mogelijk mooiste van Europa

Onder de kronkelige takken staat dinsdagochtend een rokende kookpot en er loopt een pater rond. Kinderen van het Pius X college proberen de geest van heks Kaat te verjagen met een lied. Alles om het verhaal van de boom kracht bij te zetten.

Bijzondere bomen met bijzondere verhalen

Rob McBride is enthousiast, hij reist voor de Europese competitie voor de boom van het jaar langs allerlei bijzondere bomen in zeventien verschillende landen. "Het gaat bij de verkiezing vooral om het verhaal bij de boom", vertelt Rob. "Het verhaal van Zwarte Kaat en de manier hoe de kinderen daarmee omgaan is fenomenaal", aldus de inspecteur.

Volgens een oude legende ligt Zwarte Kaat begraven onder de mysterieuze boom. Zwarte Kaat was de leidster van een smokkelaarsbende en zou het kind van de landheer van Landgoed Ten Vorsel hebben gestolen. Jaren later werd ze hiervoor opgepakt en onthoofd. Ze mocht niet begraven worden op een begraafplaats, waarna haar een plekje is gegeven op de hei. Er mocht ook geen kruis op haar graf geplant worden. In plaats daarvan werd gekozen voor een beukenboompje, dat is uitgegroeid tot de Heksenboom van Zwarte Kaat.

Via de site van de Nederlandse boom van het jaar kan er ook gestemd worden voor de de Europese verkiezing. "Ik ga als ambassadeur er alles aan doen om de heksenboom te laten winnen",zegt de trotse boswachter Frans Kapteijns. Er kan tussen 1 en 29 februari gestemd worden.