Ooit werden er schoolstoeltjes gemaakt, straks wonen mensen op het Galvanitas-terrein in Oosterhout

Al bijna twee jaar lang wordt gekeken naar een nieuwe bestemming van het 22.000 vierkante meter grote terrein. Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben zich vorige maand geschaard achter het plan van de Bredase vastgoedontwikkelaar Schonck, Schul & Compagnie om van de voormalige Galvanitas-fabriek een centrum voor wonen, werken en cultuur te maken.

Grasdaken

Misschien wel het meest opvallende deel van het plan is dat de grijze daken van de fabriekshallen groen worden, door het gras dat erop komt. De energie die voor het complex nodig is, moet worden opgewekt door de daken van de vijf woontorens. Deze worden namelijk volledig bedekt met zonnepanelen. In deze torens komen in totaal 134 appartementen. De uitvoering van het bouwplan kost ruimt 50 miljoen euro.

Het plan voor het Galvanitasterrein in Oosterhout, met gras op de daken. (foto: Schonk, Schul & Compagnie)

Voor de nieuwe invulling van de fabriek is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Verwacht wordt dat het college van Oosterhout hier in de zomer over beslist, waarna de gemeenteraad en in maart 2021 over zal stemmen. De vastgoedontwikkelaar gaat volgende maand al in gesprek met omwonenden en omliggende bedrijven en heeft een aparte website ontwikkeld waarop alle informatie is terug te vinden.