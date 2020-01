Een half uur rijden om drie minuten te voetballen én drie punten mee naar Cranendonck te nemen

De strategie van SV Lierop was vooraf duidelijk. "Met z'n allen voor het doel en maken we dat we geen doelpunt tegen krijgen", verklapte Jos van Heugten. De thuisploeg moest het door rode kaarten in de gestaakte wedstrijd met acht spelers zien te klaren. Voor FC Cranendonck was het uitspelen van de resterende drie minuten een buitenkansje. Trainer Ronny Everaets: "Een maand geleden speelden we niet sterk. Maar we gaan er nu het beste van maken."

De 'wedstrijd' begon waar hij op zondag 8 december was geëindigd: in het strafschopgebied van SV Lierop. Niet voor een pingel, zoals scheidsrechter Mulder toen ten onrechte besloot, maar voor een indirecte vrije trap. En die vrije trap vloog er ook nog eens meteen in.

Kaartenfestival

Het achttal van SV Lierop dat nog aan de aftrap mocht verschijnen, zette alles op alles om nog een gelijkmaker te forceren. Zelfs de keeper ging bij een corner mee naar voren, maar dat pakte verkeerd uit. Het op een counter loerende FC Cranendonck wist wel raad met de afgeslagen corner. Een van de spelers had dan ook weinig moeite om de bal in het lege doel aan de andere kant van het veld te schuiven.

Na afloop bleven de spelers van SV Lierop nog op het veld, het was immers hun trainingsavond. "Maar het is zeker geen straftraining", zo verzekerde trainer Jos van Heugten.

Kijk hier naar het wedstrijdverslag: