Marechaussee vindt gestolen goederen in pand vlakbij vliegbasis in Gilze-Rijen, drie aanhoudingen

De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond drie mannen gearresteerd in Gilze-Rijen, zij worden verdacht van het verkopen van gestolen spullen.

In een pand vlakbij het militaire vliegveld dat gebruikt wordt door de Koninklijke Luchtmacht, troffen marechaussees tijdens onderzoek waarschijnlijk gestolen goederen en voertuigen aan.



De mannen worden verdacht van heling. Het is nog onduidelijk of deze mannen de gevonden spullen ook hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek.