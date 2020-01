Kleedkamer op zijn kop na 2 goals in duel van 3 minuten: 'We waren niet eens bezweet'

“Wat moest gebeuren, gebeurde”, vertelt Rob woensdagochtend in het radioprogramma Wakker!. Zijn ploeg moest voor drie minuten naar Lierop om het restant van de gestaakte competitiewedstrijd uit te spelen.

De wedstrijd in de 4e klasse E tussen Lierop en Cranendonck was 8 december gestaakt na een hoop tumult. Maar liefst drie rode kaarten deelde de scheidsrechter uit aan Lierop en wegens commentaar op de leiding gaf hij ook nog een strafschop aan FC Cranendonck. De wedstrijd werd gestaakt toen de scheidsrechter niet meer wist wie hij een rode kaart had gegeven. Ook een speler van Cranendonck had nog rood gekregen.

Indirecte vrije trap

De KNVB besloot dat de resterende drie minuten moesten worden uitgespeeld. En omdat er helemaal geen strafschop kan worden gegeven voor commentaar op de leiding, werden de laatste drie minuten hervat met een indirecte vrije trap.

Trainer Ronny Everaets van Cranendonck vertelde voor de wedstrijd: “We hebben een plan A en een plan B. Als de vrije trap erin gaat, is het plan A en anders plan B.”

En wat gebeurde? De vrije trap vloog er meteen in en FC Cranendonck stond binnen een paar seconden op 1-2. FC Cranendonck. “En toen ging Lierop natuurlijk massaal naar voren”, vertelt Rob Slenders. En dat gaf veel ruimte voor de ploeg uit Soerendonk. “Zij gingen allemaal naar voren en zelfs de doelman ging mee. Wij gaven een lange bal op onze spits en die kon de bal er zo in lopen.”

Weer bovenaan

1-3 dus voor Cranendonck. En dat in drie minuten. En hierdoor staat Cranendonck ook weer bovenaan. En dat werd wel even gevierd in de kleedkamer.

Rob heeft er geen woorden voor: “Dit was geweldig. Echt schitterend. We hadden geen zweet op de rug en waren natuurlijk niet eens vermoeid. Dit hebben we wel even gevierd.”

Kijk hier naar de laatste drie minuten van de wedstrijd: