Gedumpte A2-puppy gaat misschien wel drugs of bommen opsporen

De puppy die begin deze maand is afgegeven bij Dierenamulance Brabant Noord-Oost kan een mooie toekomst tegemoet zien. De drie maanden oude Mechelse herder blijkt een 'behoorlijk pittig' hondje te zijn en daarom biedt de politiehondenschool in Geffen haar een opleiding aan. Als ze die afrondt kan ze mogelijk over een jaar drugs of bommen opsporen in New Orleans of Dubai.

De dierenambulance kreeg zondagavond 12 januari een telefoontje van een vrachtwagenchauffeur die zei dat hij langs de A2 een jonge hond had gevonden. Later bleek dat de man dit had verzonnen omdat hij van het beestje af wilde.

De puppy kwam hierdoor terecht bij Dierenopvang Maasland in Oss. De verzorgers daar hadden al snel door dat de kleine viervoeter al een bijzonder karakter heeft. Zij zagen dat het dier veel energie heeft en niet bang is voor mensen. "Ze bleef maar apporteren en was niet moe te krijgen", vertelt Sandra van Rooij. Zij tipte de nabijgelegen hondenschool van Tonnie Boeijen en zijn dochter Linda in Geffen. "Het is te vroeg om te zeggen of ze geschikt is, maar een hondenopleiding is altijd een mooie oplossing voor een herdershond."

Snelheid, bijtkracht of reukvermogen

In Geffen staat een school waar honden worden getraind voor politiewerk. Vermoedelijk gaat de gedumpte hond, die nog geen naam heeft, over een half jaar de academie doorlopen. "Zij zit momenteel nog in de kleuterschoolfase. Dat betekent dat ze de komende tijd bij een gastgezin woont en stapje voor stapje les krijgt. Daarbij wordt ze meegenomen naar markten, stations en andere drukke plekken om te wennen aan de verschillende omstandigheden", legt Linda Boeijen uit.

Wanneer het teefje negen of tien maanden oud is en in de puberteit verkeert, is ze klaar voor de politietraining. In een opleiding van zo'n vier maanden worden viervoeters klaargestoomd voor het echte werk. Daar krijgen de dieren ook een specialisatie toegewezen. "We kijken goed welke eigenschappen het sterkst zijn bij een hond. Dat zijn vaardigheden als snelheid, bijtkracht of reukvermogen."

Verenigde Arabische Emiraten

De Brabantse hondenschool leidt honden op om onder meer drugs, bommen en geld op te speuren. Honden die extreem snel zijn en hard kunnen bijten worden voornamelijk ingezet bij SWAT-teams, voor arrestaties van verdachten. De school traint verder ook honden voor het zoeken naar overlevenden in rampgebieden en als inzet om stropers tegen te gaan.

"Wanneer de puppy de training succesvol heeft doorlopen is er een kans dat zij een plek zal vinden op Schiphol. Of ze eindigt in het buitenland. We hebben contracten met politieafdelingen in onder andere New Orleans en de Verenigde Arabische Emiraten."

Ook als de puppy niet geschikt is voor politiewerk zal ze goed terecht komen, belooft Boeijen. "In dat scenario gaan we altijd op zoek naar een geschikt gezin. Door de hoge waakzaamheid en energie is niet elk gezin geschikt. Wie op zoek is naar een waakhond zal zeker goed zitten."