Nikkie de Jager gaat de identiteit van de man die haar chanteerde niet bekendmaken

Nikkie de Jager uit Uden, beter bekend als NikkieTutorials, gaat niet bekendmaken wie er achter haar chantage zit. De populaire visagiste vertelt dat in haar nieuwste video op YouTube. “De heksenjacht moet stoppen”, zei ze over de online zoektocht naar de identiteit van degene die haar chanteerde.

De YouTuber onthulde twee weken geleden dat ze transgender is en dat ze met dit nieuws naar buiten moest komen, omdat ze gechanteerd werd. De video over haar coming out is inmiddels 33 miljoen keer bekeken.

Daarna werd er online druk gespeculeerd over wie haar chanteur is. “Dit is niet jullie verhaal om te vertellen. Als er iemand het recht heeft om te delen wie het is, ben ik dat. De heksenjacht moet stoppen", aldus de YouTube-ster.

'Ik weet wie hij is'

Ze deelde wel iets over de man achter de chantage: “Dankzij hulp van de politie weet ik precies wie hij is. Ik heb zijn naam, nummer en adres. Ik weet ook wat hij heeft gedaan met de mensen om mij heen om meer informatie over mij te krijgen. Toen ik erachter kwam, was ik in shock. Dit is iemand die ik niet persoonlijk ken. Dat was beangstigend maar ook bevrijdend."

De schoonheidsgoeroe legt uit dat ze daarna een van de moeilijkste beslissingen van haar leven moest nemen. “Ik vind dat hij straf verdient. Maar ik weet ook dat ik door mijn platform iemands leven kan ruïneren. En daarmee ook het leven van zijn familie, vrienden en kinderen. Als ik bekendmaak wie hij is, doe ik precies wat hij mij aan heeft willen doen. Ik ga me niet tot dat niveau verlagen.”

Ze heeft al een gevoel van gerechtigheid, vertelt ze. “Hij heeft zijn straf al gekregen doordat ik weet wie hij is. En nu heeft hij altijd die angst dat zijn naam ooit bekend wordt gemaakt. Nu voelt hij wat ik door hem heb gevoeld.”

