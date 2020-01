Man van 60 heeft seks met 15-jarig meisje in caravan: 12 maanden celstraf

Een 60-jarige man uit Eindhoven is woensdag door de rechtbank vrijgesproken van verkrachting van een 15-jarige meisje. Volgens de rechters had de man wel seks gehad met het slachtoffer, maar kan dwang niet worden bewezen. De Eindhovenaar krijgt daarom 12 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor ontucht met een minderjarige.

Het misbruik gebeurde in augustus 2017 in een caravan op een Luxemburgse camping. Het meisje kende de man al jaren en ging die bewuste zomer samen met hem op vakantie. Tegen een campingmedewerker vertelde ze dat ze in de nacht was verkracht door de kennis.

De 60-jarige man bekent dat hij seks heeft gehad met het meisje, maar dat gebeurde volgens hem tegen zijn zin in. Het meisje zou herhaaldelijk hebben aangedrongen waardoor hij de seks niet zou kunnen tegenhouden. De rechtbank gelooft de verklaringen van de man niet. Volgens de rechters komt daar bovenop dat de man groter en sterker is dan het meisje en haar gemakkelijk van hem af had kunnen duwen.

Te veel twijfel

Het OM wilde de man veroordeeld zien voor verkrachting naar aanleiding van de verklaring van het meisje. De rechters vinden echter dat er te veel twijfel is over wat er precies is gebeurd die nacht. Mede omdat het meisje pas een dag later de melding van verkrachting deed. In de tussentijd had ze allerlei activiteiten met de man ondernomen en had ze telefonisch contact met anderen.

De rechters veroordelen de man voor ontucht. Naast de celstraf mag hij twee jaar lang geen contact hebben met het meisje.