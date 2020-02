Experts beantwoorden jouw vragen over kanker, kijk hier alle uitzendingen terug

Kijk hieronder de uitzendingen over longkanker, darmkanker, gynaecologische kanker en borstkanker terug.

Per uitzending stond één tumorsoort en behandeling centraal. Gekozen is voor longkanker, darmkanker, gynaecologische kanker en borstkanker. Tijdens de uitzendingen konden kijkers via WhatsApp en Facebook live vragen stellen aan de kankerexperts van het Catharina Ziekenhuis.