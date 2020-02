Experts gaven antwoord op jouw vragen over kanker, kijk hier alle uitzendingen terug

Stel al je vragen over kanker aan een van de experts van het Catharina ziekenhuis.

Experts van het Catharina Ziekenhuis gaven dinsdag antwoord op al jullie vragen over kanker. Omroep Brabant besteedde op Wereldkankerdag in vier live-uitzendingen aandacht aan de meest voorkomende soorten van kanker. Alle uitzendingen zijn hieronder terug te zien.

Kijk hieronder de uitzendingen over longkanker, darmkanker, gynaecologische kanker en borstkanker terug.

Per uitzending stond één tumorsoort en behandeling centraal. Gekozen is voor longkanker, darmkanker, gynaecologische kanker en borstkanker. Tijdens de uitzendingen konden kijkers via WhatsApp en Facebook live vragen stellen aan de kankerexperts van het Catharina Ziekenhuis.