De bekende New Kids-friettent is niet meer

Om halfnegen 's morgens begon sloper André Weijers aan de klus. Na de sloop gaat de eigenaar op dezelfde plek een nieuw cafetaria bouwen.

De sloop van de bekende friettent was onvermijdelijk: "Het gebouw stelt niet veel meer voor. We hebben een mooie tijd hier gehad, vooral door de film. Maar nu is het wel goed zo", vertelde Carlien van Zandbeek, oud-eigenaar en nog altijd werkzaam bij ’t Pleintje, eerder aan Omroep Brabant.

De friettent werd beroemd door de New Kids die daar vaak gingen snacken. En niet zomaar snacken, maar flink eten zoals met hun bekendste bestelling: twee grizzly's, bamihap, picanto, twee Jos Brinkie's, sito stick, broodje warm vlees, viandel, grote portie kipnuggets en twee broodjes bakpao.

Er werd nog geprobeerd om de friettent te behouden als cultureel erfgoed. Zo probeerde Erfgoedvereniging Heemschut het Openluchtmuseum in Arnhem zover te krijgen om het gebouwtje een plekje op hun terrein te geven. Maar het Openluchtmuseum zag hier niets in. Volgens een woordvoerder voldoet de beroemde snackbar in Den Dungen niet aan de voorwaarden.