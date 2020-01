Bloemencorso's Zundert en Valkenswaard worden mogelijk Internationaal Erfgoed

De minister wil bloemencorsocultuur van heel Nederland nomineren om op de lijst te komen. Doel van de lijst is bescherming en waardering voor gebruiken, rituelen, feesten en ambachten. In het hele land vinden jaarlijks ongeveer dertig corso’s plaats. De grootste van ons land, en ook van de wereld, is elke eerste zondag van september in Zundert.

"De corsocultuur floreert in heel Nederland: van kleurrijke voorjaarscorso’s in de Bollenstreek tot de creatieve praalwagens met dahlia’s in bijvoorbeeld Zundert of Lichtenvoorde", verklaart haar ministerie.

Mooi voor de wereld

Lennart Schrauwen van het corso in Zundert noemt het ‘fantastisch voor de organisatie’. “We zijn enorm vereerd. We staan al op de lijst van Nederlands Erfgoed, dus het voelt als een mooie erkenning dat het nu mogelijk ook wereldwijd wordt”, zegt Schrauwen. “We doen dit ieder jaar vrijwillig en als we er dan op zo’n mooie manier aandacht voor krijgen, voelt dat wel heel erg goed.”

Schrauwen hoopt op meer internationale aandacht als het corso op de lijst komt te staan. “Want alle extra aandacht is welkom. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

Typisch Nederlands

Zijn collega, Robin Wijnen van het corso in Valkenswaard, is net zo blij. “Het is mooi om een typisch Nederlandse traditie wereldkundig te kunnen maken. Er zijn toch veel mensen die over de wereld reizen op zoek naar evenementen van Unesco. Mooi dat wij dan misschien wel extra aandacht en bezoekers krijgen.”

De voorzitter van de corsokoepel, die een aantal corso’s vertegenwoordigt, is Paul Bastiaansen uit Zundert. “Dit voelt toch als een extra glans”, zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij gaat er dan ook vanuit dat het wel goed komt met de nominatie. “Het voldoet volgens mij aan alle voorwaarden die Unesco stelt aan een evenement. Ik zou niet weten waarom er een kink in de kabel zou komen."

Zomercarnaval Rotterdam

Naast de corso’s wil de minister ook het Zomercarnaval in Rotterdam nomineren. Met de nominatie volgt de minister het advies van de Raad voor Cultuur. De corsokoepel en de Stichting Zomercarnaval Nederland moeten samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het ministerie nog wel aan de bak: er moet nog een goed nominatiedossier voor UNESCO komen.

De nominatie voor de corsocultuur moet vóór 31 maart zijn ingediend, die voor het Zomercarnaval wordt in 2021 ingeleverd.