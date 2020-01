Op hol geslagen paarden zetten Eindhoven op stelten, kinderen tijdens les gevallen [VIDEO]

"Ineens hoorden wij via de portofoon dat onze collega acht paarden over de openbare weg zag galopperen. Dit is natuurlijk levensgevaarlijk", zegt de politie op Facebook. "Direct hierop braken wij onze controle af en sprongen wij in de auto." De dieren zijn met hulp van omwonenden op verschillende plekken gevangen.

De eigenaar van de acht paarden zegt dat haar dieren tijdens een les aan kinderen van iets waren geschrokken. "Maar waarvan weet ik niet." Volgens haar zijn de dieren allemaal in orde. Ze heeft de paarden opgehaald en teruggebracht naar de manege aan de Esp in Eindhoven.

"Er zaten kinderen op de pony's en die zijn gevallen. Gelukkig maken die het ook goed", zegt ze tegen Omroep Brabant. Ze vermoedt dat een of twee pony's schrokken en dat toen de rest het ook op een lopen heeft gezet. Verder wilde de vrouw niet op de zaak ingaan, omdat ze naar eigen zeggen 'nogal aangeslagen is'.

Joyce zag het gebeuren

Joyce is een van de mensen die de paarden zag rennen. "Ik zag ineens vier bezwete paarden op mijn auto afkomen", zegt ze. Ze staken in vol galop de Sartrelaan over. Het is echt een wonder dat er daar geen ongelukken zijn gebeurd."

Een van de paarden raakte haar auto waar ze met haar twee kinderen in zat. "Ik week nog een beetje uit omdat ik dacht dat ik vol geraakt zou worden. Gelukkig is er geen schade. En daarna zag ik er een politiemotor achteraan gaan."