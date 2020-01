20 jaar verzorger bij Helmond Sport: 'Het is niet altijd leuk, maar vaker wel'

In de video vertelt verzorger Charles Rudolf over de veranderingen in twintig jaar:

In 1999 begon Rudolf bij de club, bij de B-jeugd. Twintig jaar later is hij nog altijd actief bij Helmond Sport. Het is niet altijd leuk, geeft hij toe. "Maar die momenten wegen niet op tegen plezier dat je eruit haalt."

"Het zijn soms rare weken of rare maanden. Als mijn gezin vakantie heeft, ben ik vaak bij de club en dat is over het algemeen lastig. Maar dat weegt allemaal niet op tegen de prettige momenten die je met zo’n groep hebt", vertelt Rudolf terwijl hij doelman Senne Vits onder handen neemt. "Het mooiste is de omgang met de jongens. Je deelt veel met elkaar, het gaat ook niet alleen over voetbal."

Al geeft de verzorger en fysiotherapeut wel toe dat tijden veranderen. "Vroeger zat je te kaarten met elkaar, nu zit iedereen de hele tijd op zijn telefoon te kijken. We hebben afgelopen week wel een teammiddag gehad. Darten, tafeltennissen, kaarten. Maar het moet opgezet worden. Vroeger was dat standaard."

'Eredivisie met Helmond Sport'

Rudolf wil er nog wel wat jaren als verzorger van Helmond Sport aan vastplakken. Hij wil doorgaan tot hij de beruchte 'houten jas' krijgt, dus totdat hij erbij neervalt. "Ik heb ooit gezegd tegen de directeur: ik wil hier blijven en het liefst met Helmond Sport de eredivisie in. Ik denk dat het gewoon bereikbaar is."

"Alle poppetjes moeten een keer de juiste kant opvallen. Vraag me niet hoe ze moeten vallen en wie dat moet doen. Dat weet ik niet. Maar het zou wel heel mooi zijn.”

Dit seizoen lijkt promotie er niet in te zitten. Vrijdagavond gaat de ploeg op bezoek bij FC Volendam, de nummer vier van de competitie. Helmond Sport staat negentiende. Vaak hoor je dat er bij mindere resultaten meer pijntjes zijn. Is dat nu ook zo? "Ik zie wel veel vaker mensen. Verschil merk je wel degelijk. Maar kijk naar jezelf, naar je eigen werk. Als je een pestdag hebt, komt er ook wat minder productiviteit uit je handen. Dat is ook niet zo erg."