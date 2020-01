Man gewond bij schietpartij in Tilburg

Een grasveld aan de Bartokstraat werd afgezet voor sporenonderzoek.

Grasveld afgezet

De schietpartij werd rond kwart over een gemeld. "Er is nog geen signalement bekend van de dader of daders", laat een politiewoordvoerder weten. "Agenten hebben contact gehad met getuigen. Van hen wordt een verklaring opgenomen."

De politie wil nog niet zeggen wie het slachtoffer is. "Het politie-onderzoek loopt en voorlopig is er niet meer informatie die we kunnen delen."