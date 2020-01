Willem II legt 'architect' Joris Mathijsen tot 2024 vast

Bij aanvang van het seizoen 2016/2017 kwam Mathijsen bij de club in dienst als technisch manager, een jaar later werd hij technisch directeur. Die rol vulde hij naar tevredenheid van velen in, want al eerder tekende hij een nieuw contract tot de zomer van 2022. Nu is dat contract van de voormalig verdediger opengebroken, de nieuwe verbintenis loopt tot medio 2024.

Waardering

Mathijsen werkt vooral achter de schermen, hij komt weinig in de media. Maar juist op de achtergrond verzet hij belangrijk werk voor de club uit Tilburg. Als een echte architect is hij al langere tijd bezig met het ontwerpen en samenstellen van de ideale selectie.

Het is vervolgens aan trainer Adrie Koster om met die spelers te bouwen. Met een bekerfinale vorig seizoen en momenteel de vierde plaats in de competitie kun je niet anders concluderen dat ze de juiste weg hebben gevonden wat samenwerking betreft.

Nieuw en oud

Mathijsen kiest soms voor compleet onbekende spelers, maar vaak blijkt zo'n speler een schot in de roos. Recente voorbeelden zijn Mats Köhlert en Vangelis Pavlidis. Maar ook Mike Trésor Ndayishimiye en Sebastian Holmén zijn succesvolle aanwinsten gebleken.

Eerder haalde hij bijvoorbeeld Alexander Isak op bij Borussia Dortmund. De Zweedse spits werd gehuurd. In de eerste jaren van Mathijsen huurde Willem II nog veel spelers. Dat is steeds minder geworden, waardoor er ook echt kapitaal op het veld staat.

Tegelijkertijd sluit hij zijn ogen niet voor het fundament waar het team op gebouwd is. Aanvoerder en boegbeeld Jordens Peters verlengde woensdag zijn contract. Hij begint in de zomer aan zijn negende seizoen bij Willem II. Zo heb je iemand die de club kent, weet wat er gevraagd wordt en zorgt voor binding met de fans.

Die fans zorgen voor een mooie sfeer in het stadion bij wedstrijden. Dat is mogelijk het grootste compliment dat Mathijsen kan krijgen. De club leeft. Dat heeft te maken met resultaten, die komen door een duidelijke visie. Mathijsen is daar niet als enige verantwoordelijk voor, maar heeft daar wel een groot aandeel in.