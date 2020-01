Fietser gewond bij aanrijding met lesauto in Tilburg

Een fietser is donderdagochtend rond negen uur gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Burgemeester Letschertweg en de Rijksweg in Tilburg. De fietser wilde volgens omstanders oversteken en werd toen geschept door een lesauto.

Gezien de ster in de voorruit van de auto moet het een behoorlijk klap zijn geweest. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of het gaat om een man of een vrouw.

Eén rijbaan van de Burgemeester Letschertweg (N260) bij Hulten was na het ongeluk even dicht voor onderzoek. Waardoor het mis ging, is niet duidelijk.