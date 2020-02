Prins Mathijs viert carnaval op één been: 'Ik kan prima uit de voeten'

OEFFELT -

Prins Carnaval wordt traditiegetrouw groots onthaald in Leemkuul (Oeffelt). En dit jaar met een bijzondere reden, want Prins Mathijs staat bijzonder positief in het leven. Hij mag dan maar één been hebben, maar meer is volgens hem ook helemaal niet nodig. “Ik kan prima uit de voeten!”, zegt hij met een glimlach.