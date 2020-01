PSV heeft Ricardo Rodriguez eindelijk binnen: zijn Eindhovenaren nu van hoofdpijndossier verlost?

Als alle papieren op tijd in orde zijn zou PSV’s nieuwe aanwinst Rodríguez veertien officiële duels voor de Eindhovenaren kunnen spelen. De Zwitser wordt voor het komende halfjaar gehuurd van AC Milan. En daarmee zou een win-win-situatie gecreëerd moeten worden: PSV zou verlost moeten zijn van het linksback-probleem en Rodríguez kan zich in de kijker spelen voor het naderende EK.

Fit of niet?

Rodríguez moet het probleem op korte termijn verhelpen, maar de vraag is in welke vorm en welke fitheid Rodríguez in Eindhoven arriveert. De Zwitsers international speelde dit seizoen bij AC Milan (achtste in de Serie A) pas vijf duels, waarvan vier in de beginmaanden van het seizoen. Natuurlijk trainde Rodríguez nog volop, maar in het voetbal is zoiets als wedstrijdfit zijn andere koek. Toch is de verwachting rondom PSV er dat Rodriguez fit genoeg is om te spelen.

Huurdeal

De tijdelijke komst van de 27-jarige Rodríguez levert bij de achterban enige vraagtekens op, aangezien PSV niet meer om de titel strijdt. Toch is de Eindhovense club het aan de fans verplicht om nog iets te maken van de resterende wedstrijden in de competitie, waar PSV nog meedoet om plek twee of drie, die weer recht geven op Europees voetbal. Natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar het oplossen van het hoofdpijndossier kan wel bijdrage aan een solide basis in Eindhoven.

Technisch manager John de Jong schaakte de afgelopen periode op meerdere borden. Naast Rodríguez was PSV ook in gesprek met Crystal Palace. De Eindhovenaren leken de afgelopen dagen Bosschenaar Patrick van Aanholt voor de linksbackpositie te strikken, maar diens club verleende uiteindelijk geen medewerking, waardoor Rodríguez nog altijd in beeld was.

De PSV-linksbacks van dit seizoen:

Vijfde linksback

De complete maand januari waren er telkens nieuwe geruchten rondom de Zwitserse linksback. Hij zou naar PSV gaan, dan weer naar het Turkse Fenerbahçe en toen toch niet meer. PSV bleek de langste adem te hebben. Rodríguez wordt dit seizoen de vijfde(!) linkervleugelverdediger bij de Eindhovenaren. Eerder probeerde de in december ontslagen Mark van Bommel het al met Toni Lato (inmiddels alweer vertrokken), Olivier Boscagli en Michal Sadílek.

Interim-trainer Ernest Faber loste het linksback-probleem op met centrumverdediger Nick Viergever. Dat deed hij naar behoren, maar het was wel duidelijk dat PSV nog een echte linksback wilde aantrekken. De vraag is nu of Rodríguez de langverwachte gewenste linksback is. Komende zondag kan hij debuteren, wanneer PSV op bezoek gaat bij koploper Ajax.