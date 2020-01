Brabants kampioen 30 Seconds word je niet zomaar

BREDA -

70 spelers deden woensdag in de Foodhall in Breda hun stinkende best om Brabants kampioen 30 Seconds te worden. En dat is nog niet zo simpel: je moet een brede algemene kennis hebben om het spel te winnen. Het was zo'n groot succes dat de Foodhall nu overweegt om een landelijk toernooi op te zetten. In de video kun je zien hoe de deelnemers zich in het zweet werkten.