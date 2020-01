Het wordt bijna lente dit weekend met vrijdag kans op een dagrecord

Ook deze donderdag is de temperatuur niet verkeerd. "Deze donderdag komen we uit op 10 of 11 graden. De dag begon grotendeels droog, met een voorzichtig zonnetje. Maar donderdagmiddag komt er een kleine storing aan", vertelt Bouwman. "Die is niet al te actief, hoor. Ik denk dat het een beetje motregen oplevert in de loop van de middag en ook in de avond."

Ook zaterdag en zondag is de temperatuur hoog voor deze tijd van het jaar. "Zaterdag zou het 13 graden kunnen worden", vertelt Bouwman. "Er komt namelijk erg zachte lucht aan. Wat regen betreft valt het zaterdag mee. Zondag kan het wel echt flink plenzen. Dan zou je zomaar aan de tien millimeter kunnen komen. Dan wordt het 11 graden."