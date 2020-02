Gert blijft procederen tegen stankoverlast boeren: 'Voor de gezondheid van mijn kinderen'

"Soms is het moeilijk uit te leggen wat stankoverlast echt is", zegt Gert. "Koeien hebben de minst erge geur. Kippen zorgen voor een hele muffe stinklucht. En de stank van varkens is heel scherp, door de ammoniak. Als de wind verkeerd staat, en dat is nogal vaak, dan ruik je dat en dat is niet fijn. Los daarvan weet je dat het niet gezond is. Er zit van alles in die vieze lucht en dat adem je liever niet in."

‘De gemeente heeft zitten slapen’

De aantallen dieren liegen er niet om. Gert omschrijft: "Aan de ene kant van mijn huis staat een heel grote kippenstal met 100.000 kippen erin. Erachter zit een grote koeienboer. En aan de andere kant zit een heel groot varkensbedrijf met ruim 1100 zeugen en zo’n 35.000 biggen per jaar.’

Sinds Gert in Erp is komen wonen, is het aantal dieren in zijn omgeving verdubbeld. "Toen vonden we al dat de wind soms verkeerd stond en dat het dan stonk", vertelt Gert. ‘Maar wij vonden het acceptabel en dan moet je er niet over zeuren. Nu is het anders. De gemeente heeft zitten slapen. Het was hier zelfs mogelijk om tot aan het dorp uit te breiden als boer. Dan vraag je je wel af: heb je als burger nog wel rechten in het buitengebied?’’

Politiek mist kennis

Gert laat het er niet bij zitten en voert actie. Er lopen procedures tegen boeren in zijn omgeving en hij zit in verschillende werkgroepen over stankoverlast. Maar dat was vaak een teleurstelling voor hem. "Zowel landelijk als provinciaal merk je gewoon dat het stroef gaat en dat het moeilijk is om de situatie te verbeteren."

Volgens Gert is er een groot gebrek aan kennis in de politiek. "En er is geen wil om de overlast aan te pakken, merk ik. Dat vind ik schandelijk. Je gaat ervan uit dat het in Nederland allemaal goed geregeld is, maar op dit niveau is het juist heel slecht geregeld. Het voelt alsof je als burger in het buitengebied niks meer in te brengen hebt."

Toch blijft hij doorgaan met procederen. "Ik doe het niet alleen voor mezelf", zegt hij. "Maar ook voor de gezondheid van mijn kinderen en voor het welzijn van mensen in de buurt. Ik merk dat die blij zijn dat ik het doe, omdat ze zelf geen gedoe willen met boeren in de omgeving. Dat snap ik wel. Sommige boeren willen heus wel meedenken, maar met anderen valt eigenlijk niet te praten."

(Foto: Spot On Stories).

Boer met Kiespijn

