First Dates, maar dan voor expats: Gaetan zoekt de liefde van zijn leven tijdens Dinnerdate

Hoe houd je expats zo lang mogelijk hier in Eindhoven? Daar weten de organisatoren van Dinnerdate wel iets op: een driegangendiner speciaal om expats te koppelen aan andere buitenlandse kenniswerkers of aan Brabanders. Gaetan uit Kameroen hoopte woensdagavond zijn liefde te vinden.

Een rustig pianomuziekje, romantisch kaarslicht en gezellig tafelen. Het lijkt in eerste instantie wel het bekende tv-programma 'First Dates'. Aan 24 tafeltjes gaan in totaal 48 mensen op zoek naar de ware. Er is alleen een verschil: tijdens deze dinnerdates gaan expats op zoek naar hun mogelijke toekomstige partner.

'Sneller integreren en de taal leren door dates'

Vrijgezel en expat Gaetan woont sinds een maand in Eindhoven en wilde graag op date. "Ik wilde graag iets nieuws uitproberen en ik probeer op deze manier nieuwe mensen te ontmoeten." Tijdens de avond maakt hij kennis met drie onbekende vrouwen.

Volgens mede-organisator Tessy Willems zijn de dates voor kenniswerkers erg belangrijk. "Er komen veel single internationals naar Eindhoven. Het is belangrijk om die buitenlandse kenniswerkers wel te behouden. Het beste is dan als ze een relatie krijgen." Haar compagnon Geertje Opstals vult aan: "Als expats in contact komen met Nederlanders kunnen ze sneller integreren en de taal leren.''

Bekijk hier hoe de dates verliepen:

Nog geen koppels

Hand in hand het restaurant uit lopen was er deze avond nog niet bij voor de expats. De dates moeten nog doorgeven welke vrijgezel het beste bij hen past. Aan de hand daarvan worden koppels gevormd.

Of Gaetan na deze avond de liefde van zijn leven heeft gevonden? "Dat is nog lastig te zeggen, maar ik hoop dat ik iemand ontmoet met wie ik mijn tijd hier kan doorbrengen."