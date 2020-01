Boeren blazen nieuwe massale optocht met trekkers naar Den Haag af

Het Landbouw Collectief, minister Schouten en premier Mark Rutte gaan volgende week woensdag in gesprek over de aanpak van stikstof. FDF riep eerder haar duizenden leden op om met trekkers naar de hofstad te trekken. Daar wordt vrijdagochtend van afgezien omdat nieuwe cijfers van het RIVM over stikstof op 20 februari bekend worden.

De groep zegt de analyse van dit onderzoek te willen afwachten. ''Het beleid waarover we proberen een deal te maken is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken naar buiten komen'', zegt voorzitter Mark van den Oever. ''We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is.''