De meest lege plek van het Mastbos in Breda is weer ingevuld met scheibeuk(je)

Het was misschien wel de bekendste en meest markante boom in Breda, of in ieder geval in het Mastbos: de meer dan 260 jaar oude scheidingsbeuk, of kortweg scheibeuk, op de kruising van de Lange Dreef en de Oude Postbaan.

Door ouderdom verzwakt en aangevreten door een reuzenzwam werd de boom een gevaar voor de vele wandelaars, fietsers en hardlopers die er dagelijks passeerden. Dus op 30 augustus 2017 werd de zaag in de scheibeuk gezet en kwam de bejaarde boom krakend aan z'n einde. Sinds die tijd is de kruising een kale en lege plek. Maar daar kwam vrijdag verandering in, want er werd een 220 jaar jongere opvolger geplant.

De vorige scheibeuk werd halverwege de 18e eeuw geplant als markering van de grens van een bosvak. Want het Mastbos is destijds aangelegd als productiebos voor houtkap en deed dienst als jachtgebied van prins Maurits.

In de zomer van 2017 werd duidelijk dat de oude scheibeuk het niet meer ging redden. (foto: Raoul Cartens)

Heksendansen

Voor de naar schatting 1 miljoen jaarlijkse bezoekers van het Mastbos was de oude beuk vooral een herkenningspunt, waar velen neerstreken op één van de bankjes bij de boom. Maar rond de enorme stam werden soms ook heksendansen gehouden, zaten sjamanen met klankschalen en kwamen boomknuffelaars de woudreus omarmen.

Hoewel de dikke boom er de laatste jaren niet beter op werd, was bij veel wandelaars, fietsers en joggers de ontzetting groot toen werd aangekondigd dat de scheibeuk gekapt zou worden. Zelfs de boswachters van Staatsbosbeheer hielden het bij de kap niet allemaal droog toen de reus met een diepe zucht op de bosgrond viel.

De omgehakte oude scheibeuk in het Mastbos op 30 augustus 2017. (foto: Eveliene Jansen)

Beukennootje

Met een inzamelingsactie werd de benodigde 6000 euro bij elkaar gebracht voor het planten van een nieuwe scheidingsbeuk. Deze is 'maar' 40 jaar oud, elf meter hoog en weegt zo'n 4000 kilo. De nieuwe boom is weliswaar opgegroeid in het Bomencentrum Nederland, maar wél uit een beukennootje dat uit het Mastbos komt.

De oude en de nieuwe scheibeuk horen bij het Vierkant van Maurits. In 1621 gaf deze prins opdracht om onder Breda dit vierkant aan te leggen als een eigen omheind jachtgebied. Dit vierkant is nog grotendeels zichtbaar en in 2021 bestaat het 400 jaar.