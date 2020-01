De meest lege plek van het Mastbos in Breda weer ingevuld met scheibeuk(je)

BREDA -

Het was misschien wel de bekendste en meest markante boom in Breda, of in ieder geval in het Mastbos: de meer dan 260 jaar oude scheidingsbeuk, of kortweg scheibeuk, op de kruising van de Lange Dreef en de Oude Postbaan. Door ouderdom verzwakt en aangevreten door een reuzenzwam werd de boom een gevaar voor de vele wandelaars, fietsers en hardlopers die er dagelijks passeerden. Dus op 30 augustus 2017 werd de zaag in de scheibeuk gezet en kwam de bejaarde boom krakend aan z'n einde. Sinds die tijd is de kruising een kale en lege plek. Maar daar kwam vrijdag verandering in, want er werd een 220 jaar jongere opvolger geplant.