Voor Becky is Brexit-day een dag met een zwart randje: wat nu?

Brexit-day, vrijdag 31 januari 2020. Deze datum staat waarschijnlijk met hoofdletters en omcirkeld in de agenda van de Britse premier Boris Johnson. Vrijdagavond om twaalf uur (elf uur Engelse tijd) drijft het eiland langzaam weg van de Europese Unie. Voor de ene helft van de bevolking is dat reden voor een feest, voor de andere helft is het een dag met een zwart randje.

Ook bij Becky McCluney uit Vught worden de slingers niet opgehangen en blijven de bubbels onder de kurk. Zeker te weten. "Ik ben honderd procent teleurgesteld. Een nieuw begin? Ja, maar voor mij wel een dag met een zwart randje", zei ze in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!

De Britse woont en werkt al zo'n acht jaar in Vught. "Voor de voorstanders van de Brexit was het een zwaarbevochten zege. Het is een nieuw begin, maar zo voelt het niet. Het zijn donkere en heftige dagen. Met alle Engelse vrienden hier, vragen we ons af: wat nu?"

Niet uitbundig

Volgens McCluney is het stil in Engeland. "Er zijn geen uitbundige feesten. De helft van de mensen wil namelijk geen Brexit." Wat er gaat veranderen, weet de Britse nog niet. Hoe zit het met werken in Nederland? Haar werkvergunning? "Er is een overgangsperiode van elf maanden waarin alles nog hetzelfde blijft. We moeten geduld hebben. We staan nog in dezelfde rij op het vliegveld."

Uiteindelijk komt ze wel met een paar minimale veranderingen: "Onze paspoorten krijgen een andere kleur en er wordt een herdenkingsmunt van 50 pence geslagen."