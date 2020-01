PSV tussen hoop en vrees voor topper tegen Ajax: ‘We zijn alleen geholpen met een overwinning’

Het is zelden zo onrustig geweest in Eindhoven voor een topper met Ajax. PSV is door de slechte resultaten afgezakt naar plek vijf in de eredivisie en moet zondag in Amsterdam winnen van koploper Ajax om bij te blijven in de strijd om plek twee of drie.

Trainer Ernest Faber reist met goede moed af naar de hoofdstad. “Dit zijn wedstrijden die op zichzelf staan”, zegt de 48-jarige oefenmeester. “We moeten durven te voetballen. Dan is Ajax kwetsbaar. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken, de selectie hunkert naar een overwinning.”

Kijk hier de hele persconferentie terug:

Gebrek aan vertrouwen

Maar het is wel duidelijk dat het team van Faber niet ineens over de dosis zelfvertrouwen beschikt die nodig is voor een driepunter in Amsterdam. Het vertrouwen in eigen kunnen ontbreekt al weken, maar dat kan volgens de trainer van PSV ook zo terugkeren. “Als je drie of vier wedstrijden op rij wint, kan dat vertrouwen ineens goed zijn.”

“We moeten weer weten wat winnen is”, vervolgt Faber, die de wedstrijd tegen Ajax niet direct ziet als kantelpunt. “Elke wedstrijd is een kantelpunt, niet alleen deze. Maar daar moeten we het niet over hebben. We moeten winnen, dat is het enige wat ons kan helpen.”

Ricardo Rodriguez speelde al 71 interlands voor Zwitserland (foto: HollandseHoogte).

Ricardo Rodriguez

Mogelijk kan PSV beschikken over de nieuwste aanwinst, Ricardo Rodríguez. “Hij heeft goed getraind, maar we moeten kijken hoe hij uit de training van vandaag komt.” De interim-trainer liet weten dat hij ontzettend blij is met de versterking op de geplaagde linksbackpositie. “Ricardo is gretig, heeft veel ervaring en hij wil graag. We moeten zaterdag afwachten en kijken of we het papierwerk in orde gaan krijgen.”

Faber wilde verder nog weinig zeggen over andere mogelijke blessuregevallen in zijn selectie. De trainer van PSV wacht de training van zaterdag af om te bepalen wie er wel of niet fit genoeg zijn.